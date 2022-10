LdC : Le PSG accroché par Benfica, la qualif attendra

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, groupe H, 4e journée

Parc des Princes

PSG-Benfica 1-1

Buts : Mbappé (40e sur penalty) pour le PSG ; J.Mario (62e sur penalty) pour Benfica

Un bon Mbappé n'aura pas suffi au PSG, accroché par Benfica 1-1. Un match résumé à une histoire de penalties, un de chaque côté. Parisiens et Lisboètes devront attendre encore pour la qualification en huitièmes.

Après les révélations concernant un possible départ de Mbappé, tout le monde était curieux de voir la réaction du joueur français et de son équipe dans un match important pour assurer la qualification en huitièmes de finale. Ce n'est pas l'entame de match qui donnait la meilleure réponse. Le PSG et Benfica se neutralisaient avec un bon pressing défensif des Portugais. Il fallait attendre la demi-heure pour voir le réveil des Parisiens et de Mbappé. L'attaquant français provoquait la défense en prenant les espaces à gauche. C'est de ce côté-là que le PSG faisait la décision. Bernat débordait et se faisait faucher par Antonio Silva. Le gamin de Bondy prenait le ballon et se chargeait d'appliquer la sentence en personne d'un bon contre-pied. Derrière, il était proche du doublé mais Vlachodimos bloquait son tir au poteau droit (45e+1).

31 - Kylian Mbappé a inscrit son 31e but avec Paris en Ligue des Champions, dépassant Edinson Cavani (30) et devenant seul meilleur buteur du club dans l’histoire de la compétition. Pivot. #PSGSLB pic.twitter.com/UpCNCdGDkY — OptaJean (@OptaJean) October 11, 2022

Après le repos, on sentait bien que Mbappé était dans un bon soir et pouvait encore alourdir la note pour Benfica. Il tentait sa chance d'une belle frappe enveloppée, laquelle frôlait le montant de Vlachodimos battu sur le coup (52e). Benfica restait en vie et comptait en profiter. Grimaldo faisait trembler le petit filet mais à côté (54e) avant que les Parisiens ne partent à la faute. Plus précisément, Verratti coupable d'une semelle sur Rafa Silva en pleine surface. La VAR accordait le penalty, transformé sans souci par Joao Mario. Paris poussait en fin de match pour reprendre l'avantage. Mbappé croyait avoir réussi mais sa belle reprise était refusée pour hors-jeu (85e). Les deux équipes devaient se quitter dos à dos, 1-1, mais elles effectuent une belle opération avec cinq points d'avance pris sur la Juventus battue en Israel.