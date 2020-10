LdC : Le Final 8 à partir de 2024, l'UEFA dit banco !

Dans : Ligue des Champions.

Le Final 8 mis en place la saison dernière par l’UEFA pour terminer les compétitions européennes a eu un grand succès. Une satisfaction qui va faire réfléchir l’instance pour le futur.

Et si le format du Final 8 de la dernière Ligue des Champions donnait des idées à l’UEFA ? L’instance qui organise la compétition européenne a opté la saison dernière pour ce mini-tournoi à Lisbonne à partir des quarts de finale pour terminer l’édition fortement perturbée par la pandémie de coronavirus. Un déroulé inédit qui pourrait se répéter dans le futur à en croire les informations délivrées par le Guardian ce lundi. Selon le média anglais, l’UEFA étudie le retour du Final 8 pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa à partir de 2024.

Ce format a eu un grand succès avec ces matches à élimination directe à l’instar de ce qui se fait déjà lors des Championnats d’Europe des Nations et Coupes du Monde. « Nous allons à coup sûr étudier ce format et ses variations pour nos discussions à venir. Les matches à élimination directe favorisent évidemment l’incertitude et les émotions. Nous avons reçu d’excellents commentaires de la part des clubs, des diffuseurs et d’autres partenaires ainsi que des fans. Les circonstances ont fait de ce format plus une obligation, mais le résultat ne pouvait pas être meilleur ainsi que le degré de satisfaction », s’est félicité Giorgio Marchetti, le secrétaire général adjoint de l’UEFA. Le Final 8 ne devait être que passager, il en sera peut-être autre chose.