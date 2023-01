LdC : Le Bayern tient son gardien, Mbappé ne va pas aimer

En vue du match face au PSG, le Bayern Munich voulait absolument un nouveau gardien après la blessure de Manuel Neuer. Yann Sommer devrait arriver dans les prochaines heures.

Privé subitement de Manuel Neuer pour un accident de ski qui va lui faire manquer plusieurs mois cette saison, le Bayern Munich est en recherche active d’un gardien de but pour les prochaines échéances. Le rapprochement avec l’AS Monaco pour faire venir Alexander Nubel s’est traduit par un échec, et le club bavarois a confié qu’il allait être difficile de trouver un gardien de premier plan en plein milieu de la saison. Pourtant, le jeu des chaises musicales à ce poste va permettre au futur adversaire du PSG de trouver son bonheur. En effet, Jonas Omlin, le portier de Montpellier se rapproche d’un départ en vue de sa signature pour le Borussia Mönchengladbach. Le gardien suisse est partant mais un accord doit être trouvé entre les deux clubs, autour de 7 millions d'euros. Cette arrivée va permettre au club allemand d’autoriser Yann Sommer à rejoindre le Bayern Munich.

the transfer could happen today: Bayern have a promise from Borussia that if Gladbach gets Jonas Omlin (29) from Montpellier, the offer from Yann Sommer (34) for 8 plus 1 million euros will be accepted @SPORTBILD @BILD_Bayern