LdC : La VAR l’a tué, Pep Guardiola réagit en seigneur

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Dans l’un des matchs les plus spectaculaires de cette édition, Manchester City a battu Tottenham 4-3, mais n’a pas pu empêcher les Spurs de valider leur billet pour les demi-finales. Et pour les fans du club londonien, il ne fallait pas casser sa télé à la fin du match, sur le but décisif de Sterling finalement annulé pour un hors-jeu au départ de l’action que pas grand monde n’avait remarqué sur le moment. Un scénario cruel pour Pep Guardiola, qui avait totalement explosé au moment crucial, avant d’être terriblement douché avec cette annonce. Forcément dégoûté, l’entraineur espagnol a rapidement repris ses esprits pour effectuer une déclaration pleine de mesure.

« C’est dur. On n’est pas loin de passer. C’est cruel, mais il faut l’accepter. C’était un beau match pour tout le monde. Il faut féliciter Tottenham, la meilleure équipe est passée. Nous avons manqué un penalty à l’aller, nous nous sommes créé beaucoup d’occasions ici. Je n’avais jamais vu le stade comme ça, ils ont vu que nous avions tout donné pour passer. Le but de Llorente, selon un angle il y a main. Mais je soutiens la VAR. Je suis pour un football juste, pour des décisions justes. Si Agüero est hors jeu (sur le 5e but annulé), il est hors jeu. Maintenant, nous nous sommes battus pendant neuf ou dix mois pour la Premier League et nous pouvons encore la gagner. C’est dur, mais nous devons nous battre jusqu’à la fin », a prévenu le manager de Manchester City, qui va devoir digérer cette élimination au scénario improbable.