LdC : L’OL et le PSG avantagés, Pierre Ménès ricane

Pour la première fois de l’histoire de la Ligue des Champions, deux clubs français seront au rendez-vous des demi-finales avec l’OL et le PSG.

Samedi soir, l’Olympique Lyonnais a réalisé un authentique exploit en éliminant le Manchester City de Pep Guardiola à Lisbonne. Mercredi, la formation de Rudi Garcia retrouvera donc le Bayern Munich, grand favori de la compétition. En attendant de connaître les résultats des matchs PSG-Leipzig et OL-Bayern, les observateurs savourent ce retour en force du foot français sur le devant de la scène européenne. C’est notamment le cas de Pierre Ménès, bien incapable par ailleurs de dire si l’arrêt de la Ligue 1 au mois de mars a avantagé Paris et Lyon dans leur beau parcours européen.

« Je lis que l’arrêt de la L1 a avantage le PSG et l’OL. 1 : les autres demi-finalistes font partie du championnat qui a repris le premier. 2 : pensez-vous sérieusement que la décision d’arrêter la L1 a pu être faite pour ça. Il n’y a pas toujours des conclusions à tirer de tout » a tweeté le consultant de Canal Plus, pour qui il est totalement inutile de vouloir tirer des enseignements sur l’arrêt de la Ligue 1, pour la simple et bonne raison qu’il est impossible de savoir si ce stop définitif du championnat de France a avantagé l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain sur la scène européenne. Il faut dire qu’avant le Final 8 de la Ligue des Champions, les observateurs craignaient plutôt de voir les deux clubs tricolores se faire marcher dessus en raison de leur manque de rythme évident. La preuve, une fois de plus, que le football n’est pas une science exacte et qu’il est parfois difficile de faire des pronostics, encore plus lorsqu’une situation inédite se présente.