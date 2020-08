LdC : Lyon élimine Manchester City, c'est énorme !

Dans : Ligue des Champions, OL.

Quart de finale de la Ligue des champions

Estadio José Alvalade

OL - Manchester City : 3 à 1

Buts : Cornet (24e), Dembélé (79e, 87e) pour Lyon; De Bruyne (69e) pour Manchester City

Lyon s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions après une victoire historique face à Manchester City (3-1). L'OL jouera le Bayern Munich pour un ticket en finale.

Après la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des champions, le deuxième club français présent au rendez-vous du Final 8 avait fort à faire, puisque l’OL trouvait sur sa route Manchester City, un des favoris pour le titre. Face à la formation de Guardiola, qui a fini la saison de Premier League en trombe et avait éliminé le Real Madrid la semaine passée, Lyon ne se cachait pas et entamait sans trembler ce duel face aux Citizens. Si les Anglais avaient une légère domination territoriale, ce qui permettait à Lopes de se mettre en valeur, l’OL frappait en premier grâce à l’inévitable Cornet. Déjà auteur de trois buts en 2018 face à Manchester City, l’international ivoirien profitait d’une belle action menée par Toko-Ekambi pour tromper Ederson dans un angle très fermé (1-0, 24e). Lyon tenait toujours bon, même si avant la pause la pression devenait intense sur le but de l’OL.

La seconde période débutait sur le même tempo que la première, l’équipe de Garcia posant réellement de gros soucis aux attaquants du vice-champion d’Angleterre. Mais le pressing de Manchester City s’intensifiait de plus en plus, et sur un service de Sterling, De Bryune trompait Lopes (1-1, 69e) et ramenait logiquement son équipe à la hauteur. L’OL ne sombrait pas et pouvait même prétendre à un penalty, Walker bousculant Cornet dans la surface sans que l’arbitre ne bronche (72e). Lyon semblait dans le dur, mais contre toute attente, sur un ballon perdu par en milieu de terrain, Aouar lançait Dembélé, qui venait de remplacer Depay, et ce dernier, parti à la limite du hors-jeu trompait le gardien des Citizens (2-1, 79e). L’arbitre décidait d’utiliser la VAR, mais il validait à juste titre le but rhodanien. Manchester City n’avait plus le choix que de pousser. Le match basculait alors dans l’irrationnel. Sur un centre venu de la droite, Sterling, totalement seul face au but vide ratait le cadre de manière invraisemblable et le but égalisateur (87e). Et sur l’action suivante, Dembélé profitait d’un ballon relâché par Ederson suite à une frappe d’Aouar pour marquer le troisième but de l’OL (3-1,87e). Lyon tenait son incroyable exploit !