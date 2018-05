LdC : Karius et Bale offrent une 13e Ligue des champions au Real Madrid !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Dans une finale dont le niveau footballistique n'aura pas été énorme, le Real Madrid a décroché une 13e Ligue des champions profitant notamment de deux énormes boulettes du gardien de Liverpool et d'un but exceptionnel de Bale (3-1).

On pouvait s'attendre à tout avec cette finale Madrid-Liverpool mais probablement pas à ce que l'on a vu ce samedi soir à Kiev. La finale a commencé par un énorme coup dur pour les Reds, puisque victime d'une faute impunie de Ramos, Salah, en larmes, devait quitter ses coéquipiers (30e). Et cela changeait tout puisque Liverpool, qui secouait sérieusement les Madrilènes depuis le coup d'envoi, se retrouvait subitement sous pression.

Après la pause, c'est une énorme boulette de Karius qui permettait aux Merengue d'ouvrir le score. Sur une relance à la main, le gardien des Reds butait sur Benzema qui trouvait le chemin des filets (1-0, 51e). On pensait que les Anglais n'allaient jamais s'en remettre, mais Sané réussissait à rapidement égaliser (1-1, 55e). Zidane décidait alors de faire entrer Bale à la place d'Isco, et quelques minutes plus tard, d'un retourné énorme, le Gallois redonnait l'avantage au Real Madrid (2-1, 64e). Liverpool tentait le tout pour le tout afin d'égaliser, mais hélas pour le club anglais, Karius, encore lui, commettait une colossale faute de main sur une frappe de Bale et le Gallois tuait le suspense (83e). Le Real Madrid pouvait tranquillement gérer la fin de cette finale, le club espagnol et Zinedine Zidane entrant encore plus dans la légende du football.