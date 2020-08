LdC : Historique ! Le PSG est en finale de Ligue des Champions !

Dans : Ligue des Champions.

A Lisbonne, demi-finale de la Ligue des Champions

PSG bat Leipzig 3-0

Buts pour le PSG : Marquinhos (13e), Di Maria (42e), Bernat (56e)

Attendu comme jamais pour valider sa première place en finale de la Ligue des Champions, le PSG a réussi son passage, dominant le RB Leipzig 3-0.

Une rencontre partie très fort puisque les Parisiens ouvraient la marque dès la 13e minute. Sur un coup-franc déposé par Di Maria, Marquinhos coupait la trajectoire au premier poteau, pour un but à la Cavani (1-0, 13e). Leipzig ne parvenait pas à retrouver le jeu qui lui avait permis de dominer l’Atlético de Madrid au tour précédent, et les Allemands passaient leur temps à courir après le ballon. Neymar, moins en vue dans la construction, manquait toujours de réussite sur deux opportunités de près. Mais il se rattrapait avec une action décisive sur une récupération haute, quand sa déviation lui permettait de trouver Di Maria au coeur de la surface, pour le but du 2-0 avant la pause (2-0, 42e). Le plus difficile était fait pour le PSG, qui attendait la réaction de Leipzig.

Au retour des vestiaires, Julian Nagelsmann avait beau faire deux changements, le scénario se compliquait encore avec un but signé Bernat, qui avait bien suivi une action confuse, et un centre de Herrera (3-0, 56e). Le couperet était tombé, et le PSG maitrisait parfaitement la fin de match, pour aller chercher la première place en finale de Ligue des Champions de son histoire. Ce sera soit contre son compatriote de l’OL, soit face à un autre club allemand, le Bayern Munich. Réponse ce mercredi.