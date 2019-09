LdC : Hazard ménagé à Paris, le coup de bluff de Zidane ?

Dans : Ligue des Champions, PSG.

Recrue phare du Real Madrid cet été, Eden Hazard n’a toujours pas fait ses débuts en match officiel.

Arrivé avec quelques kilos en trop, l’ancien joueur de Chelsea s’est ensuite blessé à la cuisse avant de manquer les premières semaines de compétition. Il aura fallu attendre ce vendredi pour entendre Zinédine Zidane annoncer son retour dans le groupe. Cela tombe bien, les Merengue, d’abord opposés à Levante samedi en Liga, préparent surtout le choc face au Paris Saint-Germain mercredi en Ligue des Champions. Pas de quoi s’affoler pour l’entraîneur madrilène, qui refuse de prendre le moindre risque avec son ailier belge.

« On a tous envie de voir Eden. Il y a beaucoup de pression, d'attentes, a confié le coach français. On connaît la situation. Lui, il est prêt, et c'est le plus important. Il faut qu'on y aille tranquillement, il a été blessé pendant trois semaines, il a repris depuis une semaine. On a sept matchs en 21 jours et il va falloir y aller tranquillement. Ce sera à moi de doser ses minutes et son temps de jeu, parce qu'on on a besoin de lui pour un long moment, pour plusieurs matchs, pas pour un seul. » Hazard seulement remplaçant au Parc des Princes ? Le coup de bluff n'est pas à exclure...