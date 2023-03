LdC : Haaland rejoint Messi dans l’histoire

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Match historique pour Erling Haaland, qui a inscrit cinq buts face à Leipzig, et le tout en seulement une heure de jeu avant d’être remplacé. Le Norvégien a tout mis au fond dans une rencontre où tous les ballons lui tombaient dans les pieds. Avec ces cinq buts sur une rencontre, il égale les deux seuls autres joueurs à avoir réalisé cette performance au plus haut niveau : Lionel Messi avec le FC Barcelone et Luiz Adriano avec le Shakthar Donetsk. Grâce à ce quintuplé, Erling Haaland prend brutalement la place de meilleur buteur de la saison en Ligue des Champions, avec 10 buts inscrits.