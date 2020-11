LdC : Giroud élimine le Stade Rennais !

Dans : Ligue des Champions, Rennes.

Ligue des champions

Phase de groupe - 4e journée

Roazhon Park

Chelsea bat Rennes : 2 à 1

Buts : Guirassy (85e) pour Rennes; Hudson-Odoi (22e), Giroud (90e+1) pour Chelsea

Un but d'Olivier Giroud dans le temps additionnel (2-1) a permis à Chelsea de battre Rennes et de sortir les Bretons de la Ligue des champions.

Rennes n'avait le choix, il ne fallait pas perdre contre les Blues sous peine de dire déjà au-revoir à la Ligue des champions, et même probablement à l'Europa League. Les choses commençaient difficilement pour les Bretons, puisque Chelsea ouvrait le score à la 22e minutes par Hudson-Odoi (0-1, 22e). Le Stade Rennais devait impérativement égaliser pour entretenir l'espoir, et Guirassy, d'une tête surpuissante, mettait en joie le camp français en ramenant les siens au score (1-1, 85e). Mais dans le temps additionnel, Giroud, entré en seconde période, marquait pour Chelsea et éliminait le Stade Rennais (1-2, 90e+1). Pour espérer obtenir le ticket pour l'Europa League, Camavinga et ses coéquipiers devront s'imposer à Krasnodar, qui s'est également incliné contre Séville en toute fin de rencontre (2-1).