LdC : Cristiano Ronaldo signe un record historique !

Auteur du deuxième but du Real Madrid ce mercredi soir contre le Borussia Dortmund, Cristiano Ronaldo est rentré un peu plus dans la légende de la Ligue des champions. La star portugaise des Merengue en est effet le première joueur de l'histoire à marquer un but lors de chacun des six matches de la phase de poules durant la même saison. Neymar avait l'occasion de le faire mercredi avec le PSG contre le Bayern Munich, mais s'est raté. CR7 pourra très certainement fêter cela jeudi à l'occasion de la remise du Ballon d'Or à Paris.