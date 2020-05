LdC : Ceferin a bugué, l'UEFA rassure l'OM et le PSG

Dans : Ligue des Champions.

Les propos du président de l'UEFA ont laissé craindre le pire pour les clubs français, mais l'instance européenne a rectifié le tir d'une manière pas limpide non plus.

Appelons un chat un chat, quand le patron de l’UEFA dit dans un entretien à BeInSports : « Je pense que la plupart des ligues pourront terminer le championnat. Ceux qui ne choisissent de ne pas le faire devront passer par les préliminaires s'ils veulent participer aux prochaines compétitions de l'UEFA », il est légitime de comprendre que la Ligue 1 ne verra pas le PSG et l’OM directement qualifiés pour la phase de poules. Et tout le monde ayant compris la même chose, l’instance européenne du football a été obligée ce samedi après-midi de corriger le tir afin d’essayer de préciser les propos alambiqués d’Aleksander Ceferin.

Et plutôt que d’être très claire, l’UEFA est restée sur une ligne…floue. « En ce qui concerne la manière dont certaines citations dans un entretien avec BeInSports ont été rapportées, l'UEFA tient à préciser que le président Ceferin a déclaré que les clubs des ligues qui avaient été abandonnées cette saison devaient encore être prêts à disputer des tours de qualification pour la saison prochaine. Il n'a pas mentionné ou fait allusion à un quelconque changement dans la liste d'accès aux compétitions interclubs de l'UEFA », a fait savoir l’organisateur de la Ligue des champions et de l’Europa League. A priori, Aleksander Ceferin visait plutôt les clubs des pays qui participent à ces tours préliminaires des coupes européennes, mais pas ceux directement qualifiés pour la phase de poules. Il serait tout de même de bon ton que l'UEFA et son président soient sur la même longueur d'onde et indiquent clairement ce qu'ils veulent.