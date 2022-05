LdC : Canal+ sort le grand jeu pour la finale, les fans vont adorer

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Le 28 mai prochain, le Real Madrid et Liverpool seront aux prises lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Une rencontre qui sera diffusée en direct sur Canal+ et TF1.

La finale de la Ligue des champions est l'un des événements les plus regardés au monde. Forcément, les diffuseurs veulent mettre le paquet pour proposer aux téléspectateurs la meilleure réalisation et les meilleures images possibles. Cette saison, Canal+ a récupéré les droits de la Ligue des champions. La chaîne cryptée a prévu du lourd pour la diffusion de la finale de C1 entre le Real Madrid et Liverpool, qui aura lieu au Stade de France et qui sera également co-diffusée en clair au même moment sur TF1. C'est en tout cas ce que nous apprend le journaliste médias Sacha Nokovitch à travers un post sur Twitter.

Des moyens colossaux pour Canal+

On peut voir que Canal+ n'a pas lésiné sur les moyens pour couvrir le plus de scènes possibles avant, pendant et après la finale de la Ligue des champions. 5 semi-remorques, 4 cars régie, plus de 40 caméras dans et autour du stade, 1 hélicoptère afin de suivre l'arrivée des joueurs des clubs et toutes les activités aux abords du stade, 1 caméra aérienne 3D sur le toit du Stade de France pour être au plus près des joueurs et près de 200 personnes mobilisées le jour J au Stade de France et en studio à Boulogne-Billancourt, voici le dispositif que mettra en place Canal+ pour l'événement. Egalement précisé, le fait qu'en parallèle du match, Canal+ proposera sur My Canal un flux spécifique en 4K HDR Dolby Vision 8.4 Dolby Atmos, son Binaural, pour vivre « une expérience immersive au coeur de l'ambiance du Stade de France ». A noter que les deux commentateurs de la finale de C1 sur Canal+ ne sont pas encore officiellement connus, mais Paul Tchoukriel devrait être aux manettes avec un consultant phare. Reste à savoir lequel.