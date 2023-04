La Ligue des Champions aux Etats-Unis, l'UEFA a osé

Dans : Ligue des Champions.

Par Adrien Barbet

La prochaine saison de la Ligue des Champions sera la dernière sous le format actuel. À partir de l'exercice 2024/2025, l'UEFA va aborder une nouvelle formule. Aleksander Ceferin a annoncé vouloir exporter la C1 en dehors de l'Europe.

Face à la menace de la Super League, l'UEFA ne veut pas se laisser faire et a compris qu'il fallait modifier sa formule pour conserver la Ligue des Champions et les compétitions nationales. À compter de la saison 2024/2025, la C1 sera disputée par 36 équipes, contre 32 actuellement. Terminé la phase de groupes et chaque club va affronter 8 équipes avant la phase à élimination directe dans un mini-championnat. Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, prévoit encore plus loin. Interrogé dans le podcast Men in Blazers, le Slovène a répondu à la question de l'exportation de certains matchs à l'étranger, notamment la finale bien évidemment. C'est-à-dire hors de l'Europe. Ceferin étudie cette possibilité avec le plus grand sérieux.

Ceferin et l'UEFA prévoient une révolution pour la C1

« C'est possible. Nous avons commencé à en discuter mais cette année, c'est à Istanbul, en 2024 à Londres, en 2025 à Munich. Et après on verra. C'est possible, c'est possible » a déclaré l'ancien président de la Fédération de Slovénie de football à propos de l'éventualité d'avoir un match en Amérique du Nord pour la saison 2025/2026. Soit la deuxième pour le nouveau projet de la compétition. L'UEFA aimerait donc exporter des matchs et visiblement plus particulièrement la finale de la Ligue des Champions aux États-Unis. Le pays va déjà co-organiser la Coupe du monde de la FIFA en 2026 avec le Mexique et le Canada. L'UEFA pourrait en profiter pour délocaliser la finale de la coupe aux grandes oreilles sur le territoire américain. Avec notamment la possibilité de jouer dans des stades pouvant accueillir plus de 100 000 personnes. Ce qui n'est pas le cas en Europe.