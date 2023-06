L’UEFA change d’avis et confirme Szymon Marciniak

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Interpellée par une association anti-raciste sur la participation de Szymon Marciniak à un rassemblement effectué sous la coupe de l’extrême-droite en Pologne, l’UEFA a finalement décidé de maintenir l’arbitre pour la finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et l’Inter Milan.

Le sifflet était accusé d’avoir participé à ce meeting en prenant notamment la parole, alors qu’il était organisé par Slawomir Mentzen, homme politique aux idées extrêmes. S’il n’a pas nié sa présence et sa prise de parole, Szymon Marciniak a en revanche expliqué qu’il ignorait totalement le côté politique de son rendez-vous, et a simplement parlé de son expérience et de son parcours aux participants.

Une justification qui a visiblement convaincu l’UEFA, qui selon L’Equipe souhaitait au départ mettre un terme au débat en retirant la finale de la Ligue des Champions à l’arbitre polonais. Mais sa version des faits et la pression mise aussi par quelques membres polonais au sein de l’instance ont débouché sur un maintien de son poste pour le match de la semaine prochaine. L’erreur de bonne foi sera donc retenue, même si plusieurs intervenants et grands patrons d’entreprises polonaises avaient annulé leur participation à ce meeting en apprenant qu’il était organisé par Slawomir Mentzen. Pour l’arbitre professionnel, le démenti a en tout cas aussi été brutal dans les médias et sur ses réseaux, où il a expliqué être fermement opposé « à toute forme de haine, de discrimination et d’intolérance ».