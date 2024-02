Kanye West est dingue, la star du rap foudroie le monde du football

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Les tribunes du stade Giuseppe-Meazza étaient combles mardi pour le match de Ligue des champions entre l'Inter et l'Atlético de Madrid. Kanye West a fait forte impression, même si les tifosi milanais se demandent à quoi joue la star du rap.

Les 73.709 spectateurs qui avaient un ticket pour le huitième de finale aller de Ligue des champions entre l’Inter et l’Atlético de Madrid ne voulaient pas en perdre une miette et avaient les yeux grands ouverts. Enfin au moins 73.708 d’entre eux. Car dans la tribune VIP un curieux spectateur a attiré les regards, puisqu’il portait une cagoule noire qui lui couvrait la totalité du visage, et que pendant plusieurs minutes, ce supporter avait même des lunettes de soleil sur sa cagoule opaque. Malgré cela, la sécurité milanaise n’est pas intervenue car cette personne n’est autre que Kanye West, la star américaine du rap, ancien compagnon de Kim Kardashian, ils s’étaient mariés au château de Versailles, et dont l’un des enfants est devenu supporter de l’Inter, au point de faire venir son père au stade pour assister à ce choc européen.

Kanye West version masquée

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 433 (@433)

Ces dernières années, l’artiste de 46 ans a malheureusement fait parler de lui pour avoir pris des positions politiques indéfendables, lesquelles lui ont valu de perdre de très nombreux contrats, dont celui très rémunérateur avec Adidas. Depuis, Kanye West est rentré dans le rang niveau provocation, même s’il arbore toujours des looks improbables, comme celui de mardi soir à Milan. La semaine passée, il avait été vu avec la même tenue tandis que sa nouvelle fiancée portait, elle, un imperméable transparent sans aucun autre vêtement dessous. De quoi assurer la promotion d'une série de concerts que le rappeur donnera dans les prochaines semaines en Europe, dont un le 25 février à Bercy pour présenter son prochain album Vulture 1. On ne sait pas s'il viendra au Parc des Princes pour voir le PSG, mais il n'est pas certain que Nasser Al-Khelaifi soit fan de l'article.