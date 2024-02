LdC ‍: L'Inter fait plier un solide Atlético

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, huitième de finale aller

Stadio Giuseppe Meazza (Milan)

Inter-Atlético 1-0

But : Arnautovic (79e) pour l’Inter

Dans un match tactique et fermé, l'Inter Milan a pris le dessus sur l'Atlético Madrid grâce à un but d'Arnautovic. Le succès 1-0 des Italiens leur donne une petite option sur la qualification. Marcus Thuram est sorti sur blessure.

Inter-Atlético faisait saliver les amateurs de football. Néanmoins, la première période était finalement assez décevante. On avait peu d'occasions à se mettre sous la dent avec deux blocs bien organisés l'un face à l'autre. C'était un peu meilleur côté Inter avec deux frappes tendues de Martinez et Thuram captées par Oblak. Le Français se blessait sur son tir et sortait dès la mi-temps. Après le repos, le jeu s'ouvrait bien plus. L'Atlético faisait frissonner le public milanais avec une incursion dangereuse de Llorente, bien stoppée par un tacle de De Vrij.

L'Inter accélérait le tempo dans la dernière demi-heure avec le remplaçant de Thuram, Marko Arnautovic. Cependant, l'Autrichien ratait deux belles occasions. Alors que Lautaro trouvait les mains d'Oblak après une belle tête, Arnautovic trouvait la faille après une belle percée de l'Argentin et un nouvel arrêt du portier Slovène. Arnautovic poussait le ballon dans le but vide malgré le retour des défenseurs madrilènes. L'Inter s'imposait 1-0, prenant une petite option avant le retour à Madrid en mars.