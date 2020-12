Insultes racistes : Basaksehir quitte le terrain face au PSG !

Dans : Ligue des Champions.

Surréaliste scène entre le PSG et Basaksehir ce mardi soir en Ligue des Champions.

Après un début de match musclé, cela a dégénéré à côté du terrain entre le quatrième arbitre et un membre du staff du club turc. Trop vindicatif sur le bord du terrain, Pierre Webo a été expulsé à la demande du quatrième arbitre. Mais au moment de désigner le coupable, l’assistant a décrit le Camerounais avec le terme « negro » selon les joueurs et l’entraineur du club d’Istanbul. De quoi faire péter un plomb à Webo mais aussi à Demba Ba, qui a longtemps demandé des explications. Faute d’être convaincu, tous les joueurs de Basaksehir ont décidé de rentrer aux vestiaires et donc de ne pas reprendre le match. Pendant de longues minutes, Demba Ba en a profité pour expliquer sa décision aux joueurs du PSG, qui n’ont pas tout compris à la situation mais sont finalement rentrés aux vestiaires en attendant la suite de cette histoire surprenante.