Giroud met dans l'ombre Benzema, Twitter déraille

Dans : Ligue des Champions.

Auteur d'un but colossal avec Chelsea contre l'Atlético Madrid, Olivier Giroud a fait le bonheur de ses supporters qui sont venus défier ceux de Karim Benzema sur les réseaux sociaux.

Entre le karting Olivier Giroud et la Formule 1 Karim Benzema, la course ne s’arrête jamais. Et forcément, depuis mardi soir, les fans de l’attaquant français de Chelsea jubilent après l’extraordinaire but marqué par le champion du monde français face à l’Atlético Madrid. De quoi remettre du carburant dans les deux bolides, même si tout le monde semble unanime à reconnaitre qu’Olivier Giroud est un phénomène assez incroyable alors qu’il a 34 ans. « Le temps passe, les entraîneurs passent, et à chaque fois il revient », résumait Sébastien Tarrago après le nouvel exploit du buteur de Chelsea, à qui Thomas Tuchel ne faisait pas 100% confiance depuis qu’il a pris les commandes des Blues. Sur les réseaux sociaux, la bataille a rapidement fait rage entre fans d’Olivier Giroud et de Karim Benzema.

L’absence de KB9 en équipe de France, là où Olivier Giroud enchaîne les buts depuis des années, suscite toujours des réactions épidermiques. « Giroud c’est un (très) bon footballeur que certains se sont forcés à détester juste parce qu’ils kiffent Benzema mdr », « Le gars bosse dur. Alors qu'on lui crache éternellement dessus Il nous sort des pépites de ce genre. Mais c'est vrai, il est moins "bling bling" que d’autres. Immense respect pour Giroud », « Les buts face au top 4 de Liga cette saison : Lionel Messi - 0, Karim Benzema - 0, Luis Suarez - 0, Youssef En-Nesyri - 0, OLIVIER GIROUD - 5 », les messages se sont multipliés pour saluer la prestation de l’attaquant de Chelsea, lequel est resté discret comme toujours après son geste. Pas de quoi calmer la fan base de Karim Benzema, toujours prête à dégainer. « Benzema marque, Benzema est en tt. Giroud marque, Benzema est en tt. The real F1 », « Giroud reste et RESTERA le karting et Benzema la F1 ne l'oubliez pas !! », là encore chacun restant sur ses positions. La bataille continue, le Real Madrid, Chelsea et l’équipe de France ne s’en plaindront pas.