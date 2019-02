FCB : Avant l’OL, le Barça n’ose pas briser le coeur d’Umtiti

Dans : Ligue des Champions, Liga, OL.

Parti soigner son genou gauche au Qatar en décembre, Samuel Umtiti a un objectif précis en tête.

Le défenseur central du FC Barcelone souhaite retrouver ses sensations avant le 19 février, soit la date du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre l’Olympique Lyonnais. Un rendez-vous forcément particulier pour l’ancien Gone, qui continue les soins avec cette échéance en tête. Mais du côté du staff médical, personne ne s’attend à voir le Français revenir à temps.

Pour un membre du club catalan sondé par le quotidien As, il est même « quasiment impossible » que le champion du monde soit opérationnel pour le déplacement au Groupama Stadium. D’autant que le Barça refuse de commettre l’erreur constatée en novembre dernier, lorsque Samuel Umtiti était revenu trop rapidement pour affronter l’Atlético Madrid (1-1), avant de rechuter. Depuis, le Barcelonais n’a plus rejoué, et personne au club n’ose lui dire que son retour se fera au mieux pour le match retour prévu le 13 mars.