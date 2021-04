Esp : Benzema est un génie, fin du débat

Dans : Ligue des Champions.

Buteur contre Eibar ce week-end, Karim Benzema n’a pas trouvé le chemin des filets face à Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des Champions.

Muet face aux Reds de Jürgen Klopp, l’attaquant du Real Madrid a toutefois livré un nouveau match de grande qualité. Dans son rôle de pivot, il a fait preuve d’une justesse technique remarquable dont Marco Asensio, Vinicius Junior ou encore Toni Kroos ont profité. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Giovanni Castaldi a d’ailleurs salué une grande force de Karim Benzema, lequel parvient à toujours être utile à son équipe même lorsqu’il n’est pas spécialement dans un grand soir. Ce fut le cas à l’occasion de ce match face à Liverpool, où Karim Benzema ne s’est pas retrouvé à la finalité des actions mais a tout de même réussi à se rendre très utile pour le Real Madrid.

« On a vu très clairement que ce n’était pas un de ses grands matchs où tout tourne autour de lui. Mais la grande force de ce joueur, c’est qu’il arrive à se mettre au service des autres quand il sent que ce n’est pas son match. Il n’a fait aucun geste superflu, il a toujours respecté la logique du jeu et ça, c’est à saluer. Ce week-end face à Eibar, tout a tourné autour de lui, c’était différent. Il a une faculté à s’adapter à ce que demande le jeu et il ne prend jamais le costume de super héros pour lui, c’est merveilleux » a livré le consultant de L’Equipe du Soir, définitivement conquis par un Karim Benzema taille patron. Celui qui portait le brassard de capitaine du Real Madrid en l’absence de Sergio Ramos mardi soir contre Liverpool a été crédité d’un 6/10 mérité dans les colonnes de L’Equipe. Zinedine Zidane comptera bien évidemment sur lui pour réaliser un nouveau match de qualité dans une semaine à Anfield Road afin d’assurer la qualification du Real Madrid après cette victoire 3-1 à l’aller.