Erling Haaland surcoté, ce consultant dit les termes

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Titulaire à la pointe de l’attaque de Manchester City contre le Real Madrid mardi soir (3-3), Erling Haaland a été introuvable et a traversé ce choc de Ligue des Champions comme un fantôme.

Introuvable, invisible, inutile, les qualificatifs ne manquent pas pour qualifier Erling Haaland après le match fou entre le Real Madrid et Manchester City en quart de finale aller de la Ligue des Champions, mardi soir (3-3). Très attendu dans ce genre de rencontre, l’avant-centre norvégien est au cœur des critiques et cela ne date pas d’hier. Malgré des statistiques positives cette saison, l’ancien buteur du Borussia Dortmund est clairement moins bien depuis plusieurs semaines et sa rencontre sur la pelouse de Madrid le confirme. Certes, le Norvégien n’a pas marqué mais au-delà de ça, il a purement et simplement été fantomatique. A aucun moment, il n’a réussi à créer du danger dans la défense du Real Madrid, au sein de laquelle Antonio Rüdiger s’est régalé en mettant Erling Haaland dans sa poche tout au long de la soirée.

LdC : Real-City : Un match nul de géants https://t.co/9phg0aLrbc — Foot01.com (@Foot01_com) April 9, 2024

Cela ne peut plus durer pour Walid Acherchour, vraiment pas fan du profil de l’attaquant de Manchester City et qui n’a pas pris de gants pour le dire au micro de Winamax TV. « Ça commence à me faire ch… à chaque fois que l’on critique Erling Haaland, on me sort le même argument. Cela me dérange de constater que dès que Manchester City est en difficulté, on le voit très peu. C’est normal qu’un mec qui fasse 2m15 ne prenne pas un ballon de la tête ? A chaque fois que Rüdiger joue contre lui, il le met dans sa poche, ce n’est pas normal quand même ! C’est un joueur deuxième du Ballon d’Or qui a pété tous les records l’année dernière. Dans les gros matchs, dans une rencontre aussi débridée que Real-City, c’est normal qu’il soit transparent ? » s'est interrogé celui qui intervient aussi sur RMC, avant de poursuivre.

« Ça commence à faire beaucoup dans les matchs à enjeu, Erling Haaland ne sert à rien dans ces matchs-là, je préférerais encore voir Alvarez. On se dit qu’il va bien mettre un but, mais il est introuvable ! Rüdiger te met en difficulté, mets-toi sur Tchouaméni, mais non. Si sa palette est aussi limitée, ce n’est pas un si grand joueur que ça. Il a été recruté pour 80 millions d’euros, il a le standing pour faire basculer les rencontres. Quand Haaland est arrivé, on m’a dit que c’était un joueur intraitable en transition, qui allait progresser dans le jeu avec Guardiola, petit ou gros match. Pour l’instant, depuis le quintuplé contre Leipzig, je ne suis pas satisfait » a lancé Walid Acherchour, qui attend avec impatience un match référence d’Erling Haaland en Ligue des Champions cette saison, mais qui commence à trouver le temps long car pour l’instant, le Norvégien n’est vraiment pas dans le coup. Surtout, sa faible participation au jeu de Manchester City interroge car dès lors qu’il ne marque pas, l’ancien buteur du Borussia Dortmund n’a aucune utilité pour son équipe.