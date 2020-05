C1 : L'OL et le PSG éliminés par la France, Pierre Ménès valide

Dans : Ligue des Champions.

L'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain devront jouer en Ligue des champions sans avoir pu reprendre le championnat. C'est mort pour Pierre Ménès.

Avec un huitième de finale retour de C1 à jouer contre la Juventus à l’Allianz Stadium, l’Olympique Lyonnais n’aura pas une partie facile, malgré sa victoire à l’aller. Et le PSG devra aussi serrer les dents au moment de jouer son quart de finale de Ligue des champions. Car les deux représentants français dans l’épreuve reine auront un boulet à chaque pied avant de disputer ces rencontres, la Ligue 1 s’étant terminée en mars, et ne reprendra au mieux que fin août. Il est évident que lorsque les clubs anglais, espagnols, italiens et allemands seront lancés comme des fusées en fin de saison, Lyon et Paris auront zéro minute de jeu dans les jambes, en dehors des potentielles finales de Coupes. Pour Pierre Ménès, il est clair que la France a anéanti les chances de ses deux clubs en Ligue des champions.

« La France, seule, contre tous les grands pays de football a décidé de ne pas reprendre. Forcément, Lyon et le PSG manqueront de compétition. Alors je crois que dans le calendrier de l’UEFA, le match de Lyon à Turin c’est le 6 août. Donc ça voudra dire qu’il n’y aura pas de finale de Coupe de France avant cette date. Et puis pour l’instant je n’ai pas entendu quiconque au gouvernement dire qu’il y aura du football en France au mois d’août. Donc il y a de grandes chances que les clubs français jouent cette compétition, éminemment importante, avec un déficit physique quasi rédhibitoire », a confié, dans Pierrot Face Cam, Pierre Ménès, convaincu que l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain ne pourront pas se remettre de cet handicap.