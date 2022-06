C1, C3 et C4, Canal+ a tout raflé !

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Les droits de la nouvelle formule de la Ligue des champions étaient remis en jeu en France par l'UEFA pour la période 2024-2027. Canal+ et Amazon étaient en lutte mais la chaîne cryptée a remporté la mise, faisant même le grand chelem des coupes d'Europe.

Dans le marché ultra concurrentiel des droits TV, ce 29 juin représentait une date très importante en France. En effet, les droits de la future ligue des champions étaient mis en jeu par l'UEFA. Cela comprenait la période allant de 2024 à 2027 durant laquelle la plus grande des compétitions européennes allait grandement changer. Dans cette nouvelle formule, elle doit se jouer à 36 avec 10 matches de poules ainsi que l'introduction de barrages pour se qualifier en huitièmes de finale. Un duel entre Canal + et Amazon Prime Vidéo, les deux diffuseurs actuels de la Ligue 1, était attendu.

Très très heureux pour nos abonnés et nos équipes et très fier d’annoncer que @canalplus vient de remporter la diffusion de l’intégralité de la @ChampionsLeague de l’ @EuropaLeague et de la @UEFAConference_ pour 2024-2027. #historique #thebestisyettocome pic.twitter.com/NGAQgTiLcB — Maxime Saada (@maxsaada) June 29, 2022

Finalement, selon les informations de l'Equipe de ce mercredi soir, Canal + a remporté la bataille. La chaine cryptée a remporté la mise et la diffusion de l'ensemble de la future Ligue des champions pendant trois ans. En plus de cela, elle a aussi mis la main sur l'ensemble des droits des deux autres compétitions européennes : la Ligue Europa et la Ligue Europa conférence. Une grande nouvelle pour le groupe de Vincent Bolloré qui s'assure un avenir tranquille avec ces acquisitions.

100 % des Coupes d'Europe sur Canal+

« Le Groupe CANAL+ est très heureux de pouvoir diffuser, dès la saison 2024/2025, 100% des compétitions européennes : l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League et l’UEFA Europa Conférence League pour 3 saisons. La Rédaction des Sports de CANAL+ se réjouit de pouvoir offrir à ses abonnés la plus belle des expériences. Toute l’actualité du football européen sera traitée au sein des magazines phares de la chaîne : le CANAL CHAMPIONS CLUB, le CANAL FOOTBALL CLUB, le CANAL SPORT CLUB et sur la chaîne INFOSPORT+. Toutes les compétitions seront évidemment disponibles sur myCANAL », s’est félicité Canal+.