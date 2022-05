C1 : Benzema joueur de la saison en Ligue des Champions

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

A travers un communiqué publié ce mardi, l’UEFA a élu Karim Benzema joueur de la saison en Ligue des Champions.

Vainqueur de la Ligue des Champions et meilleur buteur de la compétition avec le Real Madrid, Karim Benzema a été élu joueur de la saison en C1 par l’UEFA. « L'attaquant du Real Madrid remporte le prix après avoir fini le meilleur buteur de l'année avec 15 buts et avoir mené son équipe à la victoire après une série de retours époustouflants » fait savoir l’instance européenne dans un communiqué officiel publié ce mardi aux alentours de midi.

« Le Panel des observateurs et des observatrices techniques de l'UEFA a désigné Karim Benzema (Real Madrid) meilleur joueur de la saison 2021/22 de l'UEFA Champions League. L'attaquant français a été incontournable pour Madrid, qu'il a conduit vers un 14e titre européen – un record – et son cinquième depuis son arrivée de Lyon en 2009. Benzema a non seulement dépassé les 10 buts en Ligue des champions en une saison pour la première fois de sa carrière, mais avec 15 buts il termine meilleur buteur » précise l’UEFA. Un premier titre individuel pour Karim Benzema… en attendant le Ballon d’Or dans deux mois ?