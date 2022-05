Karim Benzema lié aux incidents du Stade de France, Pascal Praud s'explique

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Pascal Praud a effectué une sortie polémique lors de son émission sur C News, expliquant que sans Karim Benzema, tout se serait bien passé au Stade de France ce samedi soir.

Pour le dernier match officiel de la saison en Europe, le Real Madrid a disposé de Liverpool en finale de la Ligue des Champions (1-0). Mais dans l’actualité nationale et internationale, le résultat final est passé au second plan puisque ce sont les incidents au Stade de France qui ont eu la primeur, avec notamment un coup d’envoi retardé de près de 40 minutes pour permettre aux spectateurs de pouvoir entrer dans le stade. Un énorme couac a eu lieu et comme souvent, chacun se rejette la faute. Dans une défense qui n’a pas convaincu grand monde, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a accusé les supporters de Liverpool d’être plusieurs milliers à être venus sans billet au Stade de France, créant donc la confusion et la violence. Des version largement démentis, aucun flux de supporters refoulés pour faux billet n’ayant quitté le Stade de France faute d’y avoir accès.

"Attention, il y a Karim Benzema sur le terrain"

🇫🇷⚽️ FLASH I Selon Pascal #Praud, les débordements de l'#UCLfinal au Stade de France sont dûs au fait que les policiers n'ont pas pris en compte le fait qu'il y aurait Karim #Benzema sur le terrain.



(Direct CNEWS) #UCL pic.twitter.com/TQ4c5mKAW1 — Cerfia (@CerfiaFR) May 30, 2022

Les débats ont donc fait rage pour savoir qui de l’UEFA, de l’organisation française, des forces de l’ordre ou des supporters des Reds ont causé ces problèmes qui font tout de même tache pour un évènement festif. Mais dans une sortie que personne n’avait vu venir, Pascal Praud a fait savoir que personne n’avait pensé à la présence de Karim Benzema. « Personne n’a dit, dans une réunion: ‘Attention, il y a Karim Benzema sur le terrain’. Personne n’a pensé à ça. C’est aussi simple que ça. S’il n’y a pas Karim Benzema, ces gosses-là, ils ne sont pas là », a assuré le polémiste de CNews, qui a forcément déclenché des réponses musclées sur son parallèle entre Karim Benzema et des incidents au Stade de France.

Pascal Praud tente de calmer la polémique

Même Aurélien Tchouaméni, qui est actuellement à Clairefontaine avec l’attaquant du Real Madrid, a pris son compte Twitter pour réagir. « WAIT ! C’est sérieux cette vidéo ? », a balancé le milieu de terrain de l’AS Monaco, que l’on annonce très proche du Real Madrid justement. De son côté, Pascal Praud a poursuivi son argumentaire, donnant des précisions sur ces accusations assez surréalistes. « La semaine dernière, il y a eu une finale de Coupe de France (sic), ils ne sont pas là. Karim Benzema c’est peut-être le meilleur avant-centre français de tous les temps. C’est le futur Ballon d’Or, c’est une icône », a confié Pascal Praud, qui estime donc que, sans les nommer, des jeunes de la région parisienne ont mis le feu aux abords du Stade de France, où de nombreuses agressions ont été reportées, en raison de la présence de KB9 sur le terrain.

WAIT ! C’est sérieux cette vidéo ?🤨 https://t.co/K3JVjFAeOz — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) May 30, 2022

Devant l’effet boule de neige de son intervention, Pascal Praud a été obligé de calmer les choses, réagissant pour expliquer qu’il n’avait absolument pas lié Karim Benzema aux incidents du Stade de France. « Je n’ai jamais pensé que Karim Benzema fût responsable des débordements du Stade de France contrairement à ce que des esprits malveillants influencés par un montage TV tronqué ont voulu faire croire », a lancé l’animateur de C News, persuadé qu'il n'y aurait jamais eu d'incidents si 1000 jeunes de Saint-Denis avaient été invités à regarder la finale et notamment l'une des idoles du football français actuel en la personne de Karim Benzema.