Billets et lingots d'or, Dortmund se paie la FIFA et l'UEFA

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Les supporters de Dortmund ne sont pas connus pour apprécier les dérives du foot-business. Ils l'ont montré ce mardi soir lors de la réception de Newcastle en ciblant le club anglais et les instances mondiales du foot.

Après le PSG, Newcastle nouvel ennemi des supporters allemands ? On est tenté de le penser après la rencontre Dortmund-Newcastle de ce mardi soir. Les supporters du BVB n'apprécient pas l'influence du PIF (Fonds saoudien d'investissement), propriétaire de Newcastle, sur le football mondial et européen. En début de seconde période, ils ont balancé sur la pelouse des faux billets de 100 euros ainsi que des répliques de lingots d'or, interrompant la rencontre. Ils ont accompagné leur action de banderoles visant aussi l'UEFA et la FIFA, accusées de penser à l'argent avant le sport. « Vous ne vous souciez pas du sport, tout ce qui vous importe c'est l'argent », ont-ils écrit. Enfin, ils avaient dessiné des caricatures de personnages hostiles au football selon eux : Nasser Al-Khelaifi (PSG), Gianni Infantino (FIFA) et Andrea Agnelli (Juventus).