Benzema plus fort que Cristiano Ronaldo et Messi, le verdict tombe

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexandre Chochois

Ce joueur est un phénomène. En qualifiant le Real Madrid pour la finale de la Ligue des champions, Karim Benzema est entré dans un cercle très fermé. Un autre record est aussi sur le point de tomber. Avant une fin d'année en trombe ?

Et si c'était l'année de Karim Benzema ? Assuré de terminer meilleur buteur de la Ligue des champions (à moins que Mohamed Salah ne marque huit fois en finale avec Liverpool), l'attaquant français n'a désormais plus qu'une seule idée en tête : la remporter et ainsi boucler la saison sur un triplé, alors que la Supercoupe d'Espagne et la Liga sont déjà en poche. Sans parler du Mondial au Qatar avec les Bleus. On en salive d'avance. À titre individuel, Benzema fait tomber les records les uns après les autres et le Ballon d'Or lui tend les bras. En marquant au Bernabéu face à City, le natif de Lyon est devenu l'un des quatre seuls joueurs de l'histoire à marquer lors de chaque match des quarts et des demi-finales. Bluffant.

Un ultime record à aller chercher en finale pour Benzema

Avant lui, seuls Neymar, Edin Dzeko et Fernando Morientes avaient réussi à réaliser une telle prouesse. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, considérés par beaucoup comme les deux meilleurs joueurs de la planète, n'y sont jamais parvenus. En parlant de CR7, Karim Benzema pourrait aussi faire mieux que son ancien coéquipier au Real Madrid en dépassant la barre des 10 buts en phase à élimination directe de Ligue des champions sur une seule saison. Pour cela, l'attaquant de 34 ans devra trouver le chemin des filets au moins une fois, à la fin du mois, au stade de France. Avec un bilan actuel de 48 buts et 14 passes décisives en 50 matches cette saison, club et sélection confondus, Benzema a de très sérieuses références en vue du prochain Ballon d'Or. Sera-t-il l'heureux élu ?