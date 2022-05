Bale qui rejoint Ronaldo, c'est le hold-up du siècle

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir, le Real Madrid a remporté la 14ème Ligue des champions de son histoire en battant Liverpool (1-0). Une cinquième victoire finale dans la compétition pour Gareth Bale.

Le Real Madrid est de nouveau sur le toit de l'Europe après son succès ce samedi soir au Stade de France en finale de la Ligue des champions face à Liverpool. Un but de Vinicius Jr sur un service de Federico Valverde aura suffi au bonheur des hommes de Carlo Ancelotti. Cette quatorzième victoire en C1 est aussi la cinquième pour beaucoup de joueurs du Real Madrid. C'est le cas de Karim Benzema, de Luka Modric, de Toni Kroos, de Casemiro mais aussi de Gareth Bale. Le Gallois, longtemps membre de la BBC, s'est perdu depuis quelques mois. Presque pas utilisé par le Real Madrid de Carlo Ancelotti, Bale partira en fin de saison. Et malgré le fait de n'avoir joué aucune minute ce samedi soir contre Liverpool, l'ancien de Tottenham a néanmoins égalé un record de Cristiano Ronaldo.

Gareth Bale part par la grande porte du Real Madrid

Cette saison en Ligue des champions, Gareth Bale n'aura joué que sept petites minutes. C'était face au Paris Saint-Germain et à Chelsea. Un temps de jeu famélique pour un joueur de sa trempe. Mais cette cinquième C1 glanée (2014, 2016, 2017, 2018 et 2022) contre Liverpool est pour Gareth Bale un succès particulier. C'est aussi bien que Cristiano Ronaldo, pourtant partie prenante de tous les titres en Ligue des champions du Real Madrid. A l'instar de Marcelo, également devenu remplaçant et qui quittera aussi le club en fin de saison, Bale part par la grande porte d'un club qu'il avait rejoint en 2013. Il aura disputé au total 258 matchs pour 106 buts marqués. A 32 ans et malgré sa grande passion pour le golf, il devrait rebondir dans un club de Premier League la saison prochaine. Un retour à Tottenham a notamment été évoqué ces dernières semaines.