Alerte : La finale de la Ligue des Champions délocalisée à Paris !

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

La situation actuelle rendait impossible la tenue de la finale de la Ligue des Champions à Saint-Pétersbourg, comme prévu initialement par l’UEFA. C'est le Stade de France qui en hérite.

La guerre entre l’Ukraine et la Russie, et les offensives militaires du pays de Vladimir Poutine, tendent surtout à provoquer des sanctions, et le retrait de la finale de la C1 en fait partie. Londres, et son stade emblématique de Wembley, semblait tenir la corde, avant qu’un mouvement fort en Europe ne rappelle que la finale du dernier Euro avait été assez catastrophique au point de vue de l’organisation, et que tout ce qui était déplacé ne devait pas forcément se finir Wembley.

NEW: Paris will host this season’s Champions League final. — Martyn Ziegler (@martynziegler) February 25, 2022

Résultat, selon le New York Times, c’est la ville de Paris qui a été choisie par l’UEFA à l’issue du conseil exceptionnel de son comité exécutif ce vendredi matin. Le Stade de France avait été candidat en voyant la tournure des choses, et l’enceinte de Saint-Denis a donc raflé les suffrages pour récupérer cet évènement prestigieux. Nul doute que cela pourrait motiver encore plus, si besoin était, le PSG voire Lille bien évidemment, de faire l’exploit de se hisser jusqu’au dernier match de la compétition. A noter qu’Emmanuel Macron aurait, selon le média new-yorkais, approuvé l’organisation d’un tel évènement pour à la fois sanctionner la Russie, et promouvoir les capacités d’organisation de la France pour un tel évènement.