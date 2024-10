Vinicius vire Neymar, le pari à 1 milliard d'euros

Dans : Arabie Saoudite.

Par Mehdi Lunay

Malgré les venues de Karim Benzema, Cristiano Ronaldo et Neymar, l'Arabie Saoudite n'est pas rassasiée. Elle veut attirer de nouvelles stars pour son championnat, à commencer par Vinicius Jr. Le Royaume n'aurait pas beaucoup de limites sur le plan financier.

L'Arabie Saoudite a 10 ans pour attirer les caméras du monde entier sur son pays et pour devenir une place incontournable du football. Le Royaume devrait accueillir la Coupe du monde en 2034 et quoi de mieux qu'un paquet de stars mondiales pour vendre l'évènement. Le développement du championnat saoudien se poursuit à vitesse grand V ces dernières années avec la venue de Cristiano Ronaldo en janvier 2023 puis de Karim Benzema et Neymar l'été suivant. Les prochaines cibles des Saoudiens sont Mohamed Salah, Kévin de Bruyne et surtout Vinicius Jr.

Vinicius acheté 1 milliard d'euros ?

Il ne sera pas facile d'attirer la star du Real Madrid, favori pour le prochain Ballon d'Or et bien moins âgé que l'Egyptien ou le Belge. Cependant, l'Arabie Saoudite vise sérieusement Vinicius Jr en 2025 selon les informations de Marca. Le quotidien espagnol révèle que l'ailier madrilène est vu comme le successeur désigné de Neymar à Al-Hilal. Le champion en titre de Saudi Pro League se séparera de Neymar s'il ne peut revenir à son meilleur niveau pour miser sur Vinicius Jr.

🇸🇦El Al Hilal quiere a Vinicius.



❗️El club saudí está abierto a darle salida a Neymar para poder fichar a su compatriota, aunque el madridista ya rechazó una gran oferta en verano.



ℹ️ 'Marca' pic.twitter.com/VBN7A1FbZk — BeSoccer (@besoccer_ES) October 12, 2024

Aidée par le Fonds public d'investissement (PIF), la formation de Riyad ne se fixe aucune limite financière. Elle est déjà prête à mettre 200 millions d'euros minimum pour racheter son contrat au Real, lequel court jusqu'en 2027. Cela risque d'être bien plus onéreux puisque les Merengues ont fixé sa clause libératoire à 1 milliard d'euros. Une somme colossale alors que Marca rapportait il y a quelques semaines qu'Al-Hilal voulait aussi proposer un salaire total d'1 milliard d'euros au joueur. La réussite d'une telle opération bouleverserait à jamais le mercato et le football mondial.