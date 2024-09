Neymar de retour, l’Arabie Saoudite perd ses nerfs

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Neymar pourrait faire son grand retour avec Al-Hilal ce samedi contre le Al-Ittihad de Karim Benzema. Mais le Brésilien ne fait plus autant rêver.

Blessé depuis quasiment un an, Neymar se rapproche chaque jour d’un retour sur les terrains. Sa blessure avait eu lieu avec le Brésil en octobre 2023, et depuis l’ancien meneur de jeu a été opéré et a effectué une longue rééducation. Selon Saudi TV, pour la première fois depuis sa blessure, le « Ney » a été intégré dans le groupe pour le choc face à Al-Ittihad de ce samedi soir, ce qui est déjà un gros progrès en soi. Bien évidemment, le but n’est pas de remettre directement le Brésilien comme titulaire et de lui faire enchainer les matchs alors qu’il est clairement fragile physiquement. Mais après avoir seulement disputé une poignée de rencontres avec Al-Hilal depuis son arrivée, les dirigeants saoudiens ont tout de même envie de le voir enfin à l’oeuvre. Car en arrivant du PSG, il a signé un contrat de deux ans, et il ne reste déjà plus que huit mois à valoir sur celui-ci.

Neymar se voit plutôt au Brésil

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Neymar Jr Site (@neymarjrsiteoficial)

Et après, ce sera certainement terminé de l’aventure au Royaume du Golfe. En effet, selon la presse sud-américaine, Neymar va très certainement se voir signifier qu’il ne sera pas intéressant pour Al-Hilal de lui faire signer un nouveau contrat. Certes, l’argent n’importe pas en Saudi Pro League, mais le fait qu’Al-Hilal ait remporté tranquillement le championnat sans son Brésilien démontre que Neymar n’est pas vital, et qu’il a tout de même été très payé tous ces derniers temps pour ne rien faire. Le fait que Neymar laisse transparaitre sa volonté de rentrer au Brésil pour y terminer sa carrière n’a pas non plus fait plaisir aux dirigeants du club de Riyad, qui se disent que cela ne vaut pas le coup d’insister avec un joueur aussi peu présent, et pas vraiment concerné par une suite de carrière en Arabie saoudite.