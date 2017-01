OL ou OM : Domenech donne un conseil mercato à Evra

Dans : Mercato, Ligue 1, OM, OL.

Annoncé du côté de l'Olympique Lyonnais pendant ce mercato hivernal, Patrice Evra ferait mieux d'aller à Marseille pour terminer sa carrière en beauté... C'est en tout cas l'avis de Raymond Domenech.

Après deux saisons pleines à la Juventus, Patrice Evra se cherche un nouveau club pour retrouver le temps de jeu qu'il a perdu ces derniers mois. Et onze ans après son départ de Monaco et du championnat de France, la latéral gauche aimerait revenir en Ligue 1 au cours du mois de janvier. Pour cela, il dispose de deux pistes, à Lyon et à Marseille. Mais ces deux clubs n'ont pas les mêmes besoins à ce poste-là, sachant que l'OM doit impérativement recruter un défenseur gauche pour épauler Bedimo alors que l'OL semble presque satisfait avec son duo Morel - Rybus. Et cela, Raymond Domenech n'a pas manqué de le souligner, lui qui avoue même que l’international français serait de trop à Lyon alors qu'il collerait parfaitement au projet phocéen.

« Je ne vois pas ce que viendrait faire Patrice Evra à l’OL. Il y a déjà Morel et Rybus pour occuper ce poste. S’il devait y avoir un renfort, c’est plutôt en défense centrale qu’il faudrait le chercher. Quand on entend Bruno Genesio parler de ce dossier, on comprend que ce n’est pas lui qui a demandé Evra. Le joueur pourrait en revanche parfaitement convenir à l’Olympique de Marseille. Le club a vraiment besoin d’un renfort à gauche. Avec son expérience, il ferait parfaitement l’affaire », a avoué, sur la chaîne L'Equipe, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, qui estime donc que Marseille a plus besoin d'Evra que Lyon.