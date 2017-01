Mercato : Une finale OL-OM à 10 ME pour Nicolas Pépé

Dans : Mercato, OL, OM, SCO.

Marseille et Lyon ne se quittent plus. Après leur confrontation dimanche dernier en championnat (3-1 pour les Gones), les deux Olympiques se retrouveront mardi au Vélodrome pour les 16es de finale de la Coupe de France.

En attendant, ils pourraient s’affronter une dernière fois sur le marché des transferts cet hiver. Très sollicité, Nicolas Pépé (19 ans) voit le club phocéen mettre le paquet pour conclure son transfert. Ainsi, l’attaquant d’Angers deviendrait la doublure de Bafétimbi Gomis en pointe. Autre scénario possible : l’international ivoirien pourrait suppléer Alexandre Lacazette à Lyon.

Car selon Le 10 Sport, les deux prétendants cités seraient prêts à s’aligner sur les exigences du SCO, à savoir 10 millions d’euros. Un montant trop élevé pour Rennes et Lille qui ont abandonné la partie. De retour de la CAN 2017, Pépé aurait donc le choix entre l’OL et l’OM. Deux projets différents mais tout aussi séduisants pour un jeune talent aussi prometteur.