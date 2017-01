Mercato : Torino envoie balader Arsenal malgré une offre à 65 ME

Dans : Mercato, Foot Europeen, Premier League, Serie A.

Arsenal, qui ne manque pas de moyens financiers mais peine parfois à rafler la mise sur le marché des transferts face à la concurrence, a pris le problème de son attaque à bras le corps.

Si cela va un peu mieux ces dernières semaines avec notamment la réussite d’Olivier Giroud, les Gunners rêvent d’un buteur de haut vol pour mener leur équipe. Pour cela, Arsène Wenger aurait décidé de miser très gros sur Andrea Belotti. L’Italien de 23 ans confirme tout son potentiel avec le Toro, après son arrivée en provenance de Palerme en 2015, et c’est le directeur sportif du club italien qui a annoncé la nouvelle en direct sur Sky.

« Nous avons reçu et refusé une offre de 65 ME pour Andrea. Une offre refusée, car nous estimons qu’elle ne reflète pas la valeur du joueur. Il vaut plus cher que ça. Il n’ira nulle part, il est chez nous et nous avons bien l’intention d’en profiter », a prévenu Gianluca Petrachi à propos d’un attaquant qui a marqué 17 buts en 21 matchs cette saison jusqu’à présent, et possède un contrat allant jusqu’en juin 2021.