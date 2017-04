Mercato : Le PSG entre dans la danse pour Mandanda !

Dans : Mercato, PSG, Monaco, OM.

Ecarté par le manager de Crystal Palace Sam Allardyce, le gardien Steve Mandanda (32 ans) ne parvient pas à retrouver sa place après sa blessure en fin d’année 2015.

Dans ces conditions, l’international français, non convoqué par le sélectionneur Didier Deschamps lors du dernier rassemblement, ne devrait pas s’éterniser chez l’actuel 16e de Premier League. D’autant que le troisième portier des Eagles a encore la cote dans l’Hexagone. Ce n’est un secret pour personne, l’Olympique de Marseille se verrait bien le récupérer. Rappelons également que l’AS Monaco serait intéressée par Mandanda, tout comme le Paris Saint-Germain !

C’est du moins ce que révèle le Daily Mail, sans donner plus de détail sur les raisons de cet intérêt plutôt surprenant. En effet, le vainqueur de la Coupe de la Ligue semble satisfait de Kevin Trapp et Alphonse Areola, en concurrence sous les ordres d’Unai Emery. De plus, le portier italien Salvatore Sirigu, prêté à Osasuna, appartient toujours au PSG, qui peut aussi compter sur le jeune Rémy Descamps (20 ans). Enfin, on voit mal un ancien Marseillais comme Mandanda accepter le challenge parisien...