Mercato : Adrien Silva à Leicester pour 29,5 ME, c’est fait, mais comment ?

A la surprise générale, le Sporting Portugal a annoncé officiellement avoir trouvé un accord avec Leicester pour la vente de son milieu de terrain Adrien Silva.

Le montant est même dévoilé puisqu’il s’agira d’une transaction à 29,5 ME, et 15 % sur une éventuelle revente. Il y a une semaine, ce même transfert avait été annulé par la FIFA en raison de la date de fin du mercato qui avait été dépassée de… 14 secondes pour l’officialisation de la transmission des documents. Un accord avec l’instance mondiale a-t-il tout de même été trouvé, ou le joueur restera-t-il six mois sans jouer avant de débuter le 1er janvier 2018 ? Pour le moment, aucun éclaircissement n’a été donné.