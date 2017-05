Dans : Ligue 1, Monaco, PSG, OL, OGCN.

Lors de la cérémonie de ses Trophées, l'UNFP a annoncé l'équipe type de la saison en Ligue 1. Et ce 11 fait la part belle à l'AS Monaco, qui dispose de six joueurs dans la meilleure team de la saison avec notamment Mbappé et Bernardo Silva. Le PSG est représenté par Thiago Silva, Verratti et Cavani, alors que les deux derniers joueurs sont le Niçois Seri et le Lyonnais Lacazette.