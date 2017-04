L1 : Le joli pactole lâché par Conforama pour le naming

Dans : Ligue 1.

La Ligue 1 a désormais un nom commercial, puisque ce jeudi, Conforama et la LFP ont fait savoir que la société de mobilier accolait son nom à notre championnat pour les trois prochaines années.

Un accord qui répondait ainsi aux ambitions de la LFP, qui souhaitait monétiser la Ligue 1 comme cela avait été fait il y a quelques mois avec la Ligue 2. Et la Ligue peut certainement se frotter les mains sur le plan financier, puisque selon L’Equipe, l’instance récupérera un peu plus de 8 ME par an pendant ces trois saisons, soit une somme très proche du montant qui avait été espéré à l’ouverture de l’appel d’offres. A noter que SFR s’était porté candidat pour ce naming, mais que visiblement, Canal+ et bein Sports, les diffuseurs actuels du championnat, ont bien fait comprendre que cette option ne leur plaisait pas du tout, aboutissant à la fin des négociations.