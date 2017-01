Bernardo Silva torpille l'OM au Vélodrome et Monaco passe en tête

Lors de ce premier choc de l'année 2017, un Monaco ultra-réaliste a atomisé l'Olympique de Marseille au Vélodrome dans un match fou (1-4). Le club de la Principauté porté par un intenable Bernardo Silva en profite pour s'installer dans le fauteuil de leader de la Ligue 1.

Après le petit match nul de Nice contre Metz ce dimanche après-midi (0-0), Monaco disposait d'une occasion en or pour s'emparer enfin de la tête du championnat. Et malgré un adversaire marseillais en pleine forme, qui sortait de quatre victoires de suite en L1, l'ASM n'a pas loupé le coche ! Lemar ouvrait d'abord la marque d'un joli lob dans le petit filet opposé depuis son côté gauche (0-1 à la 15e)... Avant que Falcao ne double rapidement la mise sur un contre d'école lancé par Fabinho (0-2 à la 21e). Si Marseille réagissait un peu en revenant au score d'une tête de Rolando sur un coup franc de Lopez (1-2 à la 28e), Bernardo Silva assommait les Olympiens juste avant la pause d'une belle tête sur un centre de Touré (1-3 à la 45e).

Au retour des vestiaires, le milieu portugais enfonçait même le clou en inscrivant un doublé d'un tir à bout portant sur un ballon repoussé par Pelé (1-4 à la 56e). La fin du match était plus tranquille, et les 22 acteurs en restaient là, sur une nette victoire de Monaco à Marseille (1-4). En faisant chuter pour la première fois de la saison l'OM au Vélodrome, le club du Rocher passe devant l'OGCN, qui était leader depuis la sixième journée de Ligue 1. Première, l'ASM domine Nice à la différence de buts avec 45 points, trois unités devant le PSG, 3e, et 15 devant Marseille, toujours sixième.