TV : Le Qatar obligé d'injecter 600ME dans BeInSports

Dans : Info, Ligue 1, PSG.

Si les abonnements sont en chute libre sur Canal+, ce qui évidemment se traduit financièrement, on ne peut pas dire que ce soit la joie non plus du côté de BeInSports. Même si la chaîne sportive quatarie a atteint la barre des 3 millions d'abonnés, et que son prix augmente très régulièrement (11 euros en 2012, 15 euros en 2017), les dirigeants du Qatar ont dû remettre une montagne d'argent dans les caisses de la version française de BeInSports.

Selon Libération, en fin d'année 2016, le Qatar a injecté 600ME via deux augmentations de capital, l'une de 500M et l'autre de 100ME. Et autre changement remarqué par le quotidien, le propriétaire de BeInSports France est désormais BeIn Europe à Londres et plus BeIn Media à Doha. Pour Libé, tout cela pourrait annoncer soit un net ralentissement à venir des investissements dans les droits sportifs, soit une vente de la chaîne à SFR ou Canal+.

Cependant, selon Les Echos, BeInSports dément à la fois un changement pour une possible optimisation fiscale ou stratégique, les dirigeants de la chaîne sportive évoquent seulement une réorganisation afin de regrouper toutes les chaînes européennes sous pavillon anglais. L'avenir dira si c'est du bluff...