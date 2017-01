Pierre Ménès rêve de revenir sur Canal+ avant la fin de la saison

Dans : Info.

Même si les semaines passent depuis sa double greffe rein-foie, Pierre Ménès est évidemment toujours fragile. Sauvé grâce à un donateur anonyme, le consultant de Canal+ espère désormais pouvoir quitter l'hôpital parisien où il séjourne afin de rentrer chez lui. Et, au micro de RTL, Pierre Ménès a reconnu que la télévision lui manquait. Mais s'il rêve de pouvoir revenir rapidement à l'antenne, notre confrère ne fera pas n'importe quoi comme il l'a confié.

« Je ne veux pas revenir pour être assis sur mon tabouret et être éteint. Je veux revenir en étant moi-même. Si je peux revenir avant la fin de la saison, ça sera mon plus grand rêve mais s'il faut attendre la saison prochaine, on attendra, a confié Pierre Ménès, qui souhaite continuer à faire campagne pour le don d’organe. C’est toujours quand on est touché par un fléau qu'on peut mieux aide à lutter contre. Je ne vais pas créer d'association mais je témoignerai à chaque fois qu'on me donnera la parole. J'irai voir des gens s'il le faut. J'utiliserai ma notoriété pour sensibiliser les gens aux dons d'organe et rappeler que la mort peut donner la vie. » Rappelons que désormais, la loi prévoit que lorsque l’on ne s’oppose pas au don de ses organes, on est considéré comme ayant accepté de les donner.