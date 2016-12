Argentine : Marcelo Gallardo ne viendra pas en Europe !

Dans : Foot Mondial, OL.

Souvent annoncé sur la liste des entraineurs courtisés quand un club européen était à la recherche d’un technicien, et fantasme des supporters lyonnais pour remplacer Bruno Genesio, Marcelo Gallardo a coupé court à toutes les rumeurs en annonçant qu’il allait rester à River Plate une saison de plus. L’ancien meneur de jeu de Monaco notamment enchaine les titres avec le club de Buenos Aires, et a annoncé sa décision. « Merci aux dirigeants et aux supporters pour m’avoir laissé quelques jours de réflexion, j’ai décidé de continuer une année de plus à River », a tout simplement annoncé El Muñeco (la Poupée).