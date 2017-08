UEFA : Cristiano Ronaldo élu meilleur joueur de la saison

Dans : Foot Europeen, Liga, Serie A, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

En marge du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions, l'UEFA a révélé ce jeudi soir le meilleur joueur de la saison 2016-2017. Et au final, c'est Cristiano Ronaldo qui a été nommé. Grâce à son titre de champion d'Espagne et à son succès en Ligue des Champions avec le Real Madrid, l'attaquant portugais conserve donc logiquement ce trophée européen.

À noter que l'UEFA, via son jury d'entraîneurs et de journalistes, a élu Luka Modric (Real) meilleur milieu de la saison dernière, Sergio Ramos (Real) meilleur défenseur, et Gianluigi Buffon (Juventus) meilleur gardien.