Mercato : Le transfert de Bonucci au Milan AC est bouclé

Le transfert surprise de l’été en Italie se confirme. Les médias transalpins sont unanimes, Leonardo Bonucci va quitter la Juventus pour rejoindre le Milan AC. L’accord a été trouvé dans la nuit de jeudi à vendredi entre les deux ténors de Serie A, et le défenseur central de 30 ans va passer sa visite médicale ce vendredi. Un coup de tonnerre pour cet international italien qui avait été pris sous l’aile de la Vieille Dame depuis 2010, et va rejoindre le club lombard, qui enchaine les recrues depuis quelques semaines. Son salaire passera à 6,5 ME, et le cout du transfert serait autour de 38 ME.