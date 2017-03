Une légende du Real Madrid explique le Cristiano Ronaldo 2.0

Dans : Liga, Foot Europeen.

Connu pour ses passements de jambes, ses dribbles spectaculaires et sa vitesse de pointe, Cristiano Ronaldo a désormais 32 ans et ne joue plus avec les mêmes atouts. Son profil a évolué et sa force se situe ailleurs, avec moins de longues chevauchées et plus de ballons décisifs à jouer dans des petites surfaces. Un bouleversement que le précédent numéro 7 du Real Madrid, Raul, estime aussi prolifique que nécessaire avec l’âge qui avance.

« Il joue plus proche de la surface, ce qui est plus difficile. Mais, franchement, il a toujours le potentiel. Peut-être qu’il n’a plus la même vitesse qu’il avait, mais c'est normal pour son âge. Peut-être qu’il ne gagnera plus aussi souvent des un-contre-un, mais il nous a toujours surpris par le passé. Il fait une bonne saison pour l’instant. Les moments décisifs arrivent et les grands joueurs doivent porter leur équipe. J’attends de lui qui soit en bonne forme. Il dépasse chaque année les 50 buts marqués, c’est exceptionnel », a loué l’ancien attaquant de l’équipe d’Espagne dans les colonnes de Kicker. Un bel hommage pour celui qui a perdu sa place de meilleur buteur historique du club merengue, et ce dès 2015.