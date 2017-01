Séville : Cristiano Ronaldo, l’EdF… Ben Yedder ne veut rien laisser

Dans : Liga, Foot Europeen, Equipe de France.

Arrivé l’été dernier au FC Séville, Wissam Ben Yedder (26 ans) a connu des débuts difficiles sous les ordres de Jorge Sampaoli.

Afin de ne pas précipiter l’adaptation de sa recrue, l’entraîneur andalou n’a pas hésité à l’écarter de son groupe à plusieurs reprises. Pas de quoi décourager l’ancien attaquant de Toulouse qui, à l’image de son prédécesseur Kevin Gameiro, a su se montrer patient avant de se révéler. Résultat, Ben Yedder compte déjà 15 buts toutes compétitions confondues. Et ce n’est qu’un début pour celui qui espère imiter Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

« Ce sont les deux meilleurs joueurs à l'heure actuelle. Mais je ne m'arrête pas à ce que j'ai fait, a prévenu l’ancien joueur de futsal dans L’Equipe. Si je peux aller plus haut, j'irai plus haut. Je n'ai pas de limites. Je ne veux pas me fixer de limites. Messi, Cristiano Ronaldo, ils ne laissent pas une miette. Chaque jour, ils sont présents. Je dois viser ça. » Ce qui lui permettra peut-être d’atteindre l’équipe de France. « Oui, j'y crois. C'est un rêve, c'est toujours mon rêve », a confié le Franco-Tunisien qui a porté le maillot des Espoirs tricolores.