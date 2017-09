Real : Zidane prend son pied en gagnant sur le banc du Real

Dans : Liga.

Sur le banc du Real Madrid depuis janvier 2016, Zinedine Zidane a déjà bien rempli son armoire à trophées. En effet, l’ancienne légende de l’Equipe de France a remporté sept titres comme entraîneur dont deux Ligues des Champions. Dans un entretien accordé à TF1, l’ex-capitaine des Bleus avoue qu’il préfère gagner comme coach que comme joueur. La saveur est, selon lui, différente.

« Je prends plus de plaisir à gagner comme coach que comme joueur. C’est plus difficile. Plein d’autres choses entrent en compte. On s’occupe d’un groupe de 25 gars qui ont chacune une histoire, un ego. Quand j’étais joueur, je m’occupais de moi » a confié Zinedine Zidane, conscient de la difficulté de faire l’unanimité sur le banc du Real Madrid. Rafael Benítez peut en témoigner...