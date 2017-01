Real : Nasri sait pourquoi Zidane ne le recrutera pas

Dans : Liga, Mercato.

Avec 40 matchs consécutifs sans défaite toutes compétitions confondues, le Real Madrid vient d’établir un nouveau record en Espagne.

Les Merengue sont intouchables en ce moment et donnent forcément envie à leurs adversaires, à l’image de Samir Nasri. Dans un entretien accordé au Onze Mondial, le milieu du FC Séville a reconnu qu’il se verrait bien sous les ordres de l’entraîneur Zinédine Zidane, un autre Marseillais d’origine algérienne.

« Euuuuh… oui pourquoi pas ? Ça voudrait dire que je joue au Real Madrid et que je joue sous ses ordres. Bien sûr. C’est rare qu’un très, très, très grand joueur de foot devienne un grand entraîneur. Il en prend le chemin aujourd’hui. Si l'on est proches ? Non. Mais on se connaît, oui. Je respecte énormément le joueur, le coach, l’homme. On a le même agent. On s’est déjà vu plusieurs fois. Après dire qu’on est proches, ce serait mentir. Je l’apprécie beaucoup et j’admire sa carrière », a confié Nasri, conscient que Zizou ne lui fera pas de cadeau.

Nasri ne rêve pas trop

« C’est quelqu’un de pragmatique. Il fait les choix qu’il doit faire. Il fait ce qu’il y a de mieux pour son équipe. Il ne prendra jamais quelqu’un pour faire plaisir. Il n’est pas comme ça. Au contraire, il hésitera à le faire justement. Pour pas que les gens commencent à spéculer, a-t-il expliqué. Dès que c’est Zidane, ils parlent forcément plus. Depuis qu’il a pris les rênes de l’équipe, le fonctionnement du club a un peu changé. Florentino Pérez est habitué à faire un recrutement galactique. Cette année, il n’y a pas eu de grosse signature. C’est quelqu’un qui fait les choses bien. Il pense tout le temps à son équipe. » Une recette qui fonctionne plutôt bien jusqu’ici.